Порошенко и Эрдоган договорились о заседании в Киеве Стратегического совета высокого уровня

Об этом шла речь в ходе встречи глав государств на полях саммита НАТО в Варшаве, сообщили в пресс-службе Порошенко.

«Была достигнута договоренность о проведении в Киеве очередного заседания Стратегического совета высокого уровня под сопредседательством президентов Украины и Турции. Главы государств поручили министрам иностранных дел подготовить его», - говорится в сообщении.

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Кроме того, Порошенко выразил благодарность турецкой стороне за недавнее решение об увеличении срока безвизового пребывания граждан Украины в Турции с 60 до 90 дней в течение 180-дневного периода.

В этом контексте президент Турции отметил рост количества украинских туристов.