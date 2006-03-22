Ехануров считает Демина ”государевым человеком”

Премьер-министр, первый номер списка блока «Наша Украина» Юрий ЕХАНУРОВ считает, что назначение Олега ДЕМИНА на должность посла Украины в России будет способствовать развитию двусторонних отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Запорожье на встрече с избирателями.

«Это человек, который имеет огромный опыт работы. Нормальный, уравновешенный человек», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

В этой связи Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что в Украине есть «государевы люди», которые имеют большой опыт эффективной работы на своих должностях, и О.ДЕМИН – один из них.

Как сообщал УНИАН, 21 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом назначил О.ДЕМИНА Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в РФ.