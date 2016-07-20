"Прямое нападение на свободу слова": генсек Совета Европы призвал эффективно расследовать убийство Шеремета

Соответствующее заявление генсека СЕ распространено в среду, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

"Генеральный секретарь Совета Европы призывает украинскую власть и правоохранительные органы быстро и эффективно расследовать это преступление, что будет важным сигналом обществу, что исполнители и организаторы насилия в отношении журналистов должны быть привлечены к ответственности. Совет Европы поддерживает усилия украинской власти в достижении этой цели", - говорится в заявлении.

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Ягланд отметил, что насилие в отношении журналистов является "прямым нападением на свободу слова и свободу СМИ". "Убийство Павла Шеремета указывает на то, что атмосфера ненависти и подозрительности по отношению к журналистам в Украине имеет серьезные последствия и ведет к потере жизней. В Украине должны быть восстановлены необходимые условия, обеспечивающие безопасность журналистов", - подчеркнул генсек СЕ.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб сегодня утром в центре Киева в результате взрыва автомобиля. Автомобиль принадлежал руководителю издания "Украинская правда" Алёне Притуле, но ее в машине не было.