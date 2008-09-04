СБУ: Балога, в отличие от других, дополнительной охраны не просил
А назвать имя организатора покушения?
В СБУ не сомневаются в установлении организаторов угроз жизни главы Секретариата Президента Украины Виктора БАЛОГИ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Киеве, сообщил и.о. главы СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Я думаю, что нам ничего не мешает установить, кто организатор, а не только распространитель угроз», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
В то же время на один из уточняющих вопросов, касающихся того, на самом ли деле эти угрозы исходили от лиц из украинского правительства, он сказал: «Дайте нам выяснить до конца, и мы подтвердим».
Он также отметил, что В.БАЛОГА в своем обращении к СБУ никакой дополнительной охраны не просил.
«Он никакой дополнительной охраны не просил относительно «Альфы» или других подразделений в отличие от других предыдущих политиков, которые обращались», - сказал и.о. главы СБУ.