Экстремалы из ЦИК готовы провести внеочередные выборы

Центральная избирательная комиссия готова в случае принятия соответствующего решения провести внеочередные парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил на брифинге председатель ЦИК Владимир ШАПОВАЛ.

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что не хотел бы комментировать целесообразность или нецелесообразность проведения таких выборов, но отметил, что если есть норма Конституции, в частности ст. 90, то Президент имеет право принять такое решение.

Он напомнил, что нынешний состав ЦИК фактически был сформирован для проведения последних внеочередных выборов, поэтому, отметил В.ШАПОВАЛ, опыт мы приобрели и технологически готовы к проведению выборов.

Вместе с тем он сказал, что есть несколько проблемных вопросов. Одним из них, по его словам, является то, что по закону все последующие выборы должны проходить по Реестру избирателей.

В.ШАПОВАЛ напомнил, что ЦИК делает все от нее зависящее, чтобы Реестр избирателей был сформирован в соответствии с законом до конца текущего года. Вместе с тем он отметил, что внеочередные выборы могут быть назначены раньше 31 декабря этого года. В таком случае, по его мнению, этот вопрос должен быть решен законодательно, потому что проигнорировать его было бы неправильно.

В частности, по его мнению, может быть принято решение, что эти выборы должны проведиться не по Реестру избирателей, а как и предыдущие – по спискам избирателей.

Еще одной проблемой В.ШАПОВАЛ назвал возможное решение депутатов Верховной Рады о внесении изменений в избирательное законодательство.

В.ШАПОВАЛ выразил сомнение в том, что такие изменения могут быть существенными, однако, если это произойдет, то для комиссии могут возникнуть определенные проблемы технологического характера.

Вместе с тем, он в очередной раз заявил, что ЦИК, «которая уже больше года работает в экстремальных условиях, справится».