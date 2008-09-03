Луценко просит "не гнать паровоз с прогнозами страшилок"

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО считает, что на сегодняшний день говорить о досрочных выборах в Верховную Раду еще рано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

“Я бы не спешил сегодня забивать эфир планами досрочных выборов, потому что я в них, честно говоря, слабо верю”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр считает, что еще есть возможность либо изменить позицию фракции НУ-НС, либо “изменить конфигурацию коалиции”.

“Давайте подождем, давайте не гнать паровоз с прогнозами страшилок”, - призвал Ю.ЛУЦЕНКО.