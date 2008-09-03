Ющенко сделает заявление относительно событий в парламенте

Сегодня, в 12.00, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в помещении президентского Секретариата, сделает заявление относительно событий в парламенте.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитация журналистов проводится по телефонам: 255-74-02, 255-78-44, 255-71-40 и 255-65-01.

Прямая трансляция будет осуществляться на НТКУ, 5 канале, и других национальных каналах, готовых принять сигнал, который будет передаваться через сеть «Укртелеком».