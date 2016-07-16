Луценко сменил прокурора Ивано-Франковской области
17:30, 16 июля 2016Политика
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Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу Ивано-Франковской областной прокуратуры нового руководителя - Александра Стратюка, который был заместителем прокурора Харьковской области.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
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Предшественника Стратюка на должности прокурора Ивано-Франковской области Владислава Братюка уволили из органов прокуратуры.
Ранее 16 июля в Луцке генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Волынской области Максима Киричука.
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