Луценко сменил прокурора Ивано-Франковской области

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко представил коллективу Ивано-Франковской областной прокуратуры нового руководителя - Александра Стратюка, который был заместителем прокурора Харьковской области.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Читайте такжеЛуценко представил нового прокурора Ривненской области, в которой орудует "янтарная мафия" Предшественника Стратюка на должности прокурора Ивано-Франковской области Владислава Братюка уволили из органов прокуратуры. Ранее 16 июля в Луцке генеральный прокурор Юрий Луценко представил нового прокурора Волынской области Максима Киричука.

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