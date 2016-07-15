Парубий не знает о новых представлениях ГПУ на депутатов, но пригласил в Раду Луценко
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий отмечает, что не знает о новых представлениях Генеральной прокуратуры Украины относительно народных депутатов, но пригласил в парламент генпрокурора Юрия Луценко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".
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"Завтра пригласил генпрокурора в Верховную Раду Украины. И в начале сессии, по моим приглашением, он будет иметь короткое выступление перед Верховной Радой Украины", - сказал спикер и добавил, что "все смогут услышать новости, которые принес в парламент генеральный прокурор".
Вместе с тем, Парубий отметил, что не может предсказать, "когда и какие будут представления" на депутатов.
Председатель ВР также заверил, что как был так и остается сторонником снятия неприкосновенности с депутатов вне собственно профессиональной депутатской деятельности.