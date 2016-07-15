Парубий не знает о новых представлениях ГПУ на депутатов, но пригласил в Раду Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1".

Читайте также"Вы увидите другие фамилии": Луценко обещает в ближайшее время новые "газовые" дела

"Завтра пригласил генпрокурора в Верховную Раду Украины. И в начале сессии, по моим приглашением, он будет иметь короткое выступление перед Верховной Радой Украины", - сказал спикер и добавил, что "все смогут услышать новости, которые принес в парламент генеральный прокурор".

Вместе с тем, Парубий отметил, что не может предсказать, "когда и какие будут представления" на депутатов.

Председатель ВР также заверил, что как был так и остается сторонником снятия неприкосновенности с депутатов вне собственно профессиональной депутатской деятельности.