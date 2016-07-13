Марушевская подала в суд два иска против Насирова

Глава одесской таможни Юлия Марушевская подала иск против своего руководителя, главы ГФС Романа Насирова. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Подаю в суд на Романа Насирова за то, что он с нарушением законодательства проводит конкурс на должности начальников таможенных постов Одесской таможни. Председатель ГФС создал в Киеве конкурсную комиссию из защитников коррупционных схем, чтобы те определили, кто будет работать на таможне в Одессе. Это беспредел со стороны главы ДФС. Он не имеет права объявлять конкурс таким образом", - написала Марушевская.

Кроме того, Марушевская подала против Насирова еще один иск – за запрет проводить дисциплинарные производства в отношении начальников таможенных постов: "После того, как мы начали производство в отношении особо резонансных персонажей на руководящих должностях, господин Насиров запретил нам проводить дисциплинарные производства в отношении начальников таможенных постов. Это также нарушение законодательства и, соответственно, еще один иск. Замечу, что за последние месяцы нам удалось обнаружить не один факт злоупотребления среди руководителей внутри службы".

"Теперь у нас хотят забрать даже теоретическую возможность обновлять кадры: мы не можем документировать факты нарушений отдельных руководителей таможни, а ГФС, вопреки закону, будет присылать нам своих "парашютистов" на таможню. Два дела передала сегодня в суд", - подчеркнула она.

Напомним, в мае Юлия Марушевская заявила, что председатель ГФС Украины Роман Насиров заставил глав региональных таможен подписать петицию о ее увольнении. Также она несколько раз заявляла, что глава ДФС препятствует реформированию таможни.