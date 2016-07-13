"Украина – не государство, а украинцы – не нация" и "война" мировых элит внутри ЕС - обзор роспропаганды

Об этом говорится в очередном обзоре российской пропаганды DisinfoReview, передает "ЕвроПравда".

Так, один из главных прокремлевских пропагандистов, Николай Стариков, сопредседатель движения Антимайдан, в своем видео о выходе Британии из ЕС говорит: Brexit означает лишь то, что мировые элиты решили начать войну внутри Европейского Союза. По мнению Старикова, таким образом "владельцы большей части мирового богатства" признаются в том, что не могут поддерживать высокий уровень жизни на такой огромной территории и поэтому будут ограничивать этот уровень жизни только для населения США, Великобритании и Швейцарии. Другой мир они бросят в хаос и войну.

Другой пропагандист, канал Lifenews, пояснил, что после этого вся Восточная Европа будет "выброшена из ЕС" в ближайшее время.

"Грузинский прокремлевский сайт saqinform.ge отличился креативом: англо-саксы решили забыть "англо-секс" в угоду ЛГБТ-ценностям "старой куртизанки Европы", – говорится в сообщении.

Таким образом, после выхода Британии из ЕС другие страны сообщества рано или поздно присоединятся к большому Евразийскому союзу.

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Также российские пропагандисты рассказали о тайной встрече на швейцарском альпийском курорте канцлера Германии Ангелы Меркель с лидерами Франции, Италии и Нидерландов, которые якобы обсуждали будущее проекта "большой Евразии".

Как всегда, прокремлевские СМИ уделяли много внимания Украине и НАТО. Несколько СМИ попытались связать последние террористические атаки ИГИЛ в Стамбуле с украинской властью. Об этом говорил Дмитрий Киселев. Еще один телевизионный пропагандист Петр Толстой в очередной раз обвинил Украину в уничтожении МН17.

Кроме того, проводились традиционные линии о том, как "Запад забыл об Украине" или "Украина – это не государство, а украинцы – не нация". Замечена также была и новая волна дезинформации с целью запугать население Украины подготовкой "химического Чернобыля" для людей на востоке страны.

Что касается НАТО, то снова прозвучали старые лозунги о том, все учения – это просто провокация против России. Сайт politikus.ru разместил историю о том, что американский вице-президент Джо Байден рассказал о запланированном США блицкриге на Донбассе и американских планах начать войну против Крыма.