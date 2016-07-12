Brexit-2: Британский парламент обсудит повторный референдум по выходу страны из ЕС
Парламент Великобритании 5 сентября проведет обсуждение вопроса о повторном референдуме по выходу страны из Европейского Союза.
Решение было принято в связи с тем, что под петицией о новом референдуме по Brexit подписались более 4 млн британцев, передает ZN.UA.
При этом сама петиция была создана еще до референдума и предлагает проведение нового голосования, если выход из ЕС поддержит менее 60%.
В то же время Тереза Мэй, которой предстоит в среду занять пост премьера Великобритании, ранее на этой неделе ясно дала понять, что полна решимости провести процесс вывода страны из ЕС.
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"Brexit означает выход из ЕС. И мы сделаем так, чтобы этот процесс принес нам успех", - сказала будущий премьер. "Мы дадим нашим жителям больше контроля над собственной судьбой", - добавила она.
Ранее УНИАН сообщал, что в Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,9% голосов.