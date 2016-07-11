"Ответы на кризис" пройдены: в Госдепе заявили, что отношения Украины и НАТО переходят на другой уровень
Отношения Североатлантического альянса и Украины переходят с уровня "ответа на кризис" на уровень долговременного партнерства, целью которого является развитие крепких Вооруженных сил Украины по стандартам Альянса.
Об этом сказал спикер Государственного департамента США Джошуа Бейкер, передает DW.
Бейкер также разъяснил политику Альянса в Восточной Европе после саммита в Варшаве. Отвечая на вопрос о том, не появится ли в Европе новый "железный занавес" через усиление восточных границ Альянса, Бейкер отметил: "НАТО не ищет противостояния с любым государством или союзом государств. НАТО - оборонное образование. Для гарантий безопасности стран-членов, НАТО должно также защищать стабильность за своими границами".
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Бейкер отметил, что отношения Альянса в Европе с Украиной, Молдовой, Грузией, а также Швецией и Финляндией реализуют цель усиления стабильности среди стран, не являющихся членами блока.
Спикер внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон выделяет еще 335 миллионов долларов в фискальном 2016 году на поддержку украинской обороны, в частности на тренировки военнослужащих, радары и коммуникационные системы, а также на советников, которые будут помогать в борьбе с коррупцией. НАТО, в свою очередь, будет поддерживать в Украине реформу сферы обороны в Украине, будет оказывать содействие в разминировании территорий и учить офицеров и дипломатов по стандартам Альянса.