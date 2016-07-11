"Ответы на кризис" пройдены: в Госдепе заявили, что отношения Украины и НАТО переходят на другой уровень

Об этом сказал спикер Государственного департамента США Джошуа Бейкер, передает DW.

Бейкер также разъяснил политику Альянса в Восточной Европе после саммита в Варшаве. Отвечая на вопрос о том, не появится ли в Европе новый "железный занавес" через усиление восточных границ Альянса, Бейкер отметил: "НАТО не ищет противостояния с любым государством или союзом государств. НАТО - оборонное образование. Для гарантий безопасности стран-членов, НАТО должно также защищать стабильность за своими границами".

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Бейкер отметил, что отношения Альянса в Европе с Украиной, Молдовой, Грузией, а также Швецией и Финляндией реализуют цель усиления стабильности среди стран, не являющихся членами блока.

Спикер внешнеполитического ведомства США добавил, что Вашингтон выделяет еще 335 миллионов долларов в фискальном 2016 году на поддержку украинской обороны, в частности на тренировки военнослужащих, радары и коммуникационные системы, а также на советников, которые будут помогать в борьбе с коррупцией. НАТО, в свою очередь, будет поддерживать в Украине реформу сферы обороны в Украине, будет оказывать содействие в разминировании территорий и учить офицеров и дипломатов по стандартам Альянса.