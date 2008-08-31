Акция против "антиукраинских книг" прошла в Ивано-Франковске

В воскресенье на Вичевом Майдане Ивано-Франковские областные общественные организации «Призыв Нации» и «Патриот Украины» провели протестную акцию относительно распространения в городе антиукраинской литературы.

Как передает корреспондент УНИАН, организаторы акции считают, что книжные полки магазинов Ивано-Франковска переполнены литературой с антиукраинским антигосударственным сепаратистским и антирелигиозным содержанием. Цель акции - обращение к совести и чувству гражданского долга тех частных предпринимателей, которые распространяют данную литературу, завозя ее из Москвы или Минска, тем самым «подрывая самостоятельность и независимость нашего государства, посягая на ее территориальную целостность, а также на разжигание церковных межконфессиональных конфликтов, которые взрывают экуменическое движение Украинской Церкви».

Начали акцию под звуки трембит Государственного гуцульского ансамбля песни и танца Ивано-Франковской областной филармонии. Потом участники ансамбля исполнили веночек украинских песен. Затем ораторы по очереди демонстрировали книги на русском языке, которые имели явное антиукраинское содержание. Анонсировалось, что эти книги сегодня демонстративно сожгут. Однако решили книги сложить в ящик и отправить в качестве подарка президенту России Дмитрию МЕДВЕДЕВУ (Владимиру ПУТИНУ), «поскольку не знают, кто в действительности там президент и кто руководит страной». В ящик вместили и письмо от общества Ивано-Франковска, чтобы те приняли «подарок и использовали по назначению там, где мы и короли ходят пешком».

Председатель организации «Призыв Нации» Тарас БОДНАР сообщил, что эта акция стала символическим «сжиганием неугодной литературы». «Это сжигание состоялось в каждом сердце участников акции, - отметил он. – Ведь в Украине никогда книги не сжигали. Это делалось в других странах и в разные времена, однако, не в Украине. Украинцы «неприемлемую» для них литературу используют по-другому, знаете как…».

Интересно, что организаторы акции приобрели «антиукраинскую литературу» для сжигания в книжных магазинах Ивано-Франковска и которая выпущена как в 2007-2008 годах, так и 40-х прошлого века.

Завершилась акция выступлением Гуцульского ансамбля песни и танца.