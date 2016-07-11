Историки выложили в сеть архивы КГБ по Волынской трагедии

Об этом сообщается на сайте Украинского института национальной памяти (УИНП).

"В коллекции — 380 документов, прежде всего, из рассекреченных архивов КГБ. Также большой блок материалов взяли из архива Николая Лебедя, одного из руководителей украинского освободительного движения. Много лет этот архив считался утерянным, пока в 2007 году не был передан Центру исследований освободительного движения. Другая его часть сейчас хранится в Гарвардском университете", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что тема польско-украинского противостояния времен Второй мировой войны и в первые послевоенные годы в последнее время приобрела острую актуальность. В свою очередь историки напоминают: ход конфликта еще не достаточно изучен учеными.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Сенат Польши призвал Сейм признать Волынскую трагедию геноцидом, "совершенным украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой".

Министерство иностранных дел Украины заявило, что "обрабатывает реакцию" на такую новость, потому что "вопрос важный и чувствительный".