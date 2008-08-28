Нардепов займет государственное дело - как дотянуть до Нового года?

Дальнейшее существование коалиции будет зависеть как от решения Конституционного Суда Украины, так и от ряда других субъективных факторов.

Как свидетельствует опрос Центра исследований политических ценностей «АКСИА», так считают подавляющее количество политических экспертов.

По словам руководителя социологической службы «Украинский барометр» Виктора НЕБОЖЕНКО, нет такого теста, который выявил бы меру аполитичности, политического цинизма и непрофессионализма депутатов в целом и коалиции в частности.

“Я думаю, что ни о какой серьезной коалиции говорить не приходится. Все депутаты будут заняты очень важным государственным делом – как протянуть до Нового года? Вот это будет их главным занятием”, - сказал он. В.НЕБОЖЕНКО отметил, что способы мимикрии и обмана будут такими разнообразными, что дискутировать о наличии коалиции не будет смысла.

В свою очередь директор политико-правовых программ Украинского Центра экономических и политических исследований им. А. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО отметил, что вопрос, просуществует ли коалиция, в значительной мере остается открытым.

“Он зависит как от субъективных факторов, то есть позиции политических сил, так и от решения Конституционного Суда. Если будет принято решение, аналогичное предыдущему (де-факто коалиции не существует, а де-юре - существует), то тогда ситуация будет развиваться в зависимости от позиции разных политических сил и противоречий между ними”, - сказал он.

Ю.ЯКИМЕНКО считает, что возможные варианты будут зависеть от решения Конституционного Суда, и эти варианты будут включать и вероятность прекращения существования этого парламента из-за отсутствия коалиции, и назначения внеочередных выборов.

При этом директор политических программ Центра исследований политических ценностей «АКСИА» Александр МЕДВЕДЕВ заметил, что сейчас в Верховной Раде есть два БЮТа. “Малый и большой. Малый - это привычный уже Блок Юлии Тимошенко, второй - Блок Ющенко-Тимошенко - большой БЮТ. Эти политики обречены работать в этом блоке, поскольку ни один из них не может работать непосредственно с Партией регионов”, - сказал он.

По его словам, противоречия во внешнем и внутреннем политических полях не дают возможности Виктору ЮЩЕНКО и Партии регионов сформировать четкую конфигурацию новой коалиции. “Коалиция просуществует осень, поскольку ТИМОШЕНКО в оппозиции только наберет рейтинг, потому что в оппозиционном поле она будет чувствовать себя намного более комфортно. А в плане политической публичной дискуссии у нынешнего премьера намного лучше выходит не обороняться, а критиковать и атаковать”, - сказал он.

А.МЕДВЕДЕВ считает, что сценарий распада коалиции выгоден лишь тем, кто не в исполнительной власти, то есть для Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов. “А Президенту выгодно держать коалицию в подвешенном состоянии. Потому что в таком случае он в любой момент может повернуть рычаг своего сектора власти в нужном направлении», - сказал он.

Профессор политологии, научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Алексей ГАРАНЬ напомнил, что вчера Президент В.ЮЩЕНКО заявил о желательности сохранения демократической коалиции и о том, что он не исключил того, что Ю.ТИМОШЕНКО будет пребывать в должности премьера до следующих очередных выборам, то есть до начала 2010 года.

“Это интересно, потому что судьба премьера не зависит от президентских выборов, она зависит от расстановки сил в парламенте. Вопрос о том, сохранится ли коалиция, зависит от той стратегии, которую изберет президентская сторона. То, что происходит в последние дни, свидетельствует не о сохранении коалиции, а об обратном”, - прибавил А.ГАРАНЬ.