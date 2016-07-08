Парубий заявил о "безуспешной" попытке дестабилизировать Раду

Об этом он сказал в интервью каналу "Рада".

Говоря о работе парламента на этой неделе, спикер отметил, что "хотя многие скептики начали уже говорить о дескать парламентском кризисе, парламент продемонстрировал на этой неделе: никакого кризиса нет".

"Есть попытки дестабилизировать парламент, но это попытка безуспешная", - сказал Парубий.

В свою очередь, комментируя блокирование трибуны и президиума Верховной Рады и требования о снижении тарифов на жилищно-коммунальные услуги, премьер-министр Владимир Гройсман сказал: «Я не думаю, что это политический кризис. Я думаю, что это кризис политического жанра».

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По мнению Гройсмана, речь идет о популизме. «Это популизм, который ни к чему не приведет, это желание обострить политическую ситуацию путём безответственной политики, и я думаю, что не без помощи и поддержки внешних сил агрессии, и все знают, кто с кем и в какой координации по фамилиям».

По его словам, цель этого - довести Украину до досрочных парламентских выборов, потому что «кто-то надеется на то, что увеличит свою фракцию с 20 человек до 40, и, в принципе, вот такая стоит цель».

Как сказал Гройсман, ряд политических сил занимаются «собственным рейтингом, собственным пиаром и собственной жизнью. А к жизни страны это никакого отношения не имеет».

Как сообщал УНИАН, депутаты от “Батькивщины” и Радикальной партии блокируют работу Верховной Рады, требуя решить вопрос о снижении тарифов на коммунальные услуги для населения, а также создать ВСК по расследованию информации об офшорах и коррупции высших должностных лиц государства.