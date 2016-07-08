Правительство Кипра заверило в поддержке сохранения санкций против России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

“Мы отмечаем, что недавние решения ЕС о пролонгации действий санкций против РФ в очередной раз показали, что позиция должна быть единой. В этой связи мы получили заверения от кипрской стороны, от Посольства Кипра в Украине, а также от МИД Кипра о том, что позиция правительства Кипра является неизменной”, - сказала Беца.

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По ее словам, МИД рассчитывает, что правительство Кипра и в дальнейшем будет поддерживать Украину и твердо останется стоять на основах принципов международного права, уважения европейских ценностей и поддерживать международные усилия с целью прекращения агрессии против Украины.

Как сообщал УНИАН, Палата представителей Республики Кипр 7 июля приняла резолюцию с предложениями отменить санкции ЕС против России.