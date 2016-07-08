В саммите НАТО в Варшаве также будет принимать участие Полторак

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины подполковник Алексей Чернобай.

«Министр обороны Украины в составе официальной делегации во главе с президентом Украины примет участие в Варшавском саммите НАТО, который начинается сегодня», - сказал Чернобай.

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«Ожидается, что во время саммита будет принят комплексный пакет помощи, направленный на поддержку Украины и укрепление обороноспособности», - сказал Чернобай.

Как сообщал УНИАН, в рамках саммита 9 июля состоится заседание Комиссии Украина-НАТО.

На саммите страны-члены Альянса примут решения, направленные на усиление своей обороны.