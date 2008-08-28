Суд отказал ЦИК в иске против Генпрокуратуры

27 августа Киевский окружной административный суд отказал Центральной избирательной комиссии в удовлетворении ее иска о признании противоправным предписания Генеральной прокуратуры Украины относительно запрещения совершения действий относительно закупки у одного исполнителя услуг по разработке программного обеспечения информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей.

Об этом идет речь в сообщении Киевского окружного административного суда, переданном УНИАН.

Других подробностей в суде не сообщают.

Как сообщал УНИАН, 2 июля с.г. Центральная избирательная комиссия обратилась в Киевский окружной административный суд с административным иском о признании противоправным предписания Генеральной прокуратуры Украины от 23 июня 2008 года.

Члены ЦИК считают, что предписание Генпрокуратуры Украины от 23 июня является неправомерным и незаконным, поскольку утверждение и выводы, отмеченные в нем, не основываются на положениях нормативно-правовых актов и не соответствуют действительности. В ЦИК заявляют, что из-за этого сроки формирования реестра могут быть сорваны.

В то же время, в Генпрокуратуре считают незаконным проведение ЦИК работ по созданию Государственного реестра избирателей до решения Конституционного Суда относительно постановления правительства, которым комиссии разрешено приобрести услуги по разработке программного обеспечения для создания реестра у одного исполнителя.

Ранее начальник Главного управления Генеральной прокуратуры по надзору за соблюдением законов относительно прав и свобод и защиты интересов государства Сергей ДОМБРОВСКИЙ сообщил, что по поручению Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Генеральной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований действующего законодательства во время создания Госреестра, который должен был быть внедрен еще с 1 октября прошлого года.

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в сентябре 2007 года ЦИК объявила проведение открытых торгов на закупку услуг по созданию программного обеспечения для Госреестра избирателей. Однако, отмеченные торги в декабре прошлого года были отменены Межведомственной комиссией по вопросам государственных закупок из-за нарушения ЦИК законов.

17 апреля текущего года по инициативе ЦИК Кабинет Министров принял постановление, которым позволил приобрести услуги по разработке и налаживанию программных средств создания и ведения информационно-телекоммуникационной системы Государственного реестра избирателей по процедуре закупки у одного исполнителя.

На основании этого постановления 5 мая ЦИК без согласования с Министерством экономики Украины заключила договор с акционерным обществом «Атлас» о предоставлении соответствующих услуг на общую сумму приблизительно на 6 млн. грн.

2 июня Президент своим указом остановил постановление правительства от 17 апреля из-за его неконституционности и неправомерного ограничения конкуренции и обратился с соответствующим представлением в Конституционны Суд Украины.

«Мы (Генеральная прокуратура – УНИАН) считаем, что до рассмотрения в Конституционном Суде этого вопроса ЦИК должна прекратить выполнение соглашения с «Атласом» до решения дела по сути», - сказал С.ДОМБРОВСКИЙ.

28 августа Конституционный Суд Украины начнет рассмотрение дела по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины постановления Кабинета Министров „О закупке услуг, связанных с формированием информационно