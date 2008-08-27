Тимошенко ведет экстренное заседание правительственной комиссии

МЧС и Министерство обороны Украины эвакуировали с территории военного городка 61-ого арсенала Южного оперативного командования Сухопутных войск ВС Украины в Харьковской области 900 человек. Угрозы мирному населению нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО в начале экстренного заседания правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Премьер сообщила, что «пострадавших нет и нет погибших – это уже четко установлено. Просчитаны самые пессимистические сценарии, и уже можно утверждать, что угрозы мирному населению не существует».

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что МЧС и Минобороны мобилизовали все необходимые силы для локализации пожара.

«Сейчас мы собрались для того, чтобы определить наши дальнейшие действия и шаги, которые будет делать правительство для того, чтобы не было никаких негативных последствий», - сказала глава правительства.

Сразу после этого Ю.ТИМОШЕНКО объявила, что заседание будет проходить в закрытом режиме, а после его окончания представители правительства сообщат о принятых решениях.

Как сообщает пресс-служба МЧС, сегодня в 16.15 в Харьковской области, на открытом участке технической территории складов боеприпасов воинской части А-0829 Минобороны, в 4,5 километрах на северо-восток от железнодорожной станции Лозовая, в результате пожара прозвучали первые взрывы боеприпасов. В 16:17 началась эвакуация военнослужащих и членов их семей из военного местечка.

Военнослужащие начали гасить пожар самостоятельно, лишь после этого вызывали пожарно-спасательные подразделения МЧС. На ликвидации пожара задействованы 130 спасателей и 35 единиц техники МЧС, а также 2 пожарных танка Минобороны. Из соседних областей к месту чрезвычайной ситуации подтягиваются необходимые дополнительные силы и специальная техника, в частности, пожарные танки.

На месте чрезвычайной ситуации работает оперативный штаб МЧС во главе с директором Департамента управления спасательными силами Г.Марченко. Эвакуированному населению оказывается помощь. Осколки взорвавшихся боеприпасов не разлетаются за пределы территории военной базы. Информация о пострадавших уточняется. Движение пассажирских поездов организовано по резервной схеме.