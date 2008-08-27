Тимошенко заявляет, что коалицию разваливает персонально Президент

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об угрозе признания КС неконституционной деятельность действующей коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя заявление депутата фракции НУ-НС Игоря КРИЛЯ о целесообразности создания коалиции между фракциями НУ-НС и Партии регионов.

«Представление Партии регионов о неконституционности действующей коалиции только начало рассматриваться в Конституционном Суде на днях. Состоялись публичные слушания, на которых присутствовали представители ПР, представитель президента М.СТАВНИЙЧУК, представитель Кабмина и представитель ВР. На публичных слушаниях представители правительства и ВР очень четко заняли позицию, соответствующую Конституции – сегодня в коалиции 228 депутатов и выйти из нее может только фракция в целом, но мы были удивлены, когда представитель ПР госпожа ЛУКАШ и представитель президента госпожа СТАВНИЙЧУК заняли абсолютно одинаковую позицию и доказывали, что коалиции нет, поскольку вышли два депутата», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что поведение ПР объясняется желанием разрушить демократическую коалицию. В тоже время, по ее мнению, непонятной остается позиция представителя президента М.СТАВНИЙЧУК, которая аргументировала, что демократической коалиции не существует. «Это является еще одним свидетельством того, что демократическую коалицию разваливает персонально Президент», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также высказала обеспокоенность, что нынешний состав КС в ближайшее время может огласить решение о неконституционности действующей коалиции. Премьер напомнила, что в состав КС входят 18 судей, 6 из которых были назначены во время пребывания у власти ПР и еще 6 – по квоте Президента. «Это абсолютное большинство для того, чтобы огласить это решение КС, абсолютно незаконное о том, что коалиции не существует», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава правительства называет неприятным тот факт, что «судей Конституционного Суда вытягивают в Секретариат Президента, заставляют их принять это решение как можно быстрее, дают им указания».

«Существует большая угроза, что при такой расстановке сил в КС при содействии Президента и Партии регионов будет принято решение Конституционного Суда о том, что коалиции не существует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер призвала судей КС не принимать участия «в политических махинациях и интригах, а действовать строго в соответствии с Конституцией».

По ее мнению, сегодняшнее заявление И.КРИЛЯ является составной частью сложившейся ситуации после того, как «Виктор Иванович БАЛОГА вытянул из коалиции двух депутатов РЫБАКОВА и БУТА». «В этом я вижу последовательность действий – с одной стороны представитель президента в КС лоббирует решение о том, что демократической коалиции не существует, а с другой стороны целый КРИЛЬ заявляет, что они готовы создать коалицию с Партией регионов и при этом попутно обвиняют премьер-министра в национальной измене, чтобы возможно была аргументация, почему нужна другая коалиция. Все это этапы одной цепочки - очень грязной, неприятной, антиукраинской», - подчеркнула она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что намерена из последних сил сохранять демократическую коалицию. «Я, насколько у меня хватит сил, буду беречь демократическую коалицию. Любой политик на моем бы месте уже сотни раз эмоционально отреагировал бы на то, что предпринимается против меня лично и против демократической коалиции. Я же сегодня каждое слово взвешиваю для того, чтобы не дай Бог какими-то эмоциями, или действиями не дать оснований для уничтожения демократической коалиции. А то, что сегодня устами КРИЛЯ огласили готовность Президента Украины, БАЛОГИ, фракции создавать коалицию с Партией регионов – это, безусловно, для меня очень неприятная новость», - подчеркнула она.