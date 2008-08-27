Тимошенко думает, что ее обвиняют в любви к салу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает абсурдными обвинения Секретариата Президента в ее адрес в предательстве национальных интересов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции после заседания правительства, комментируя соответствующее обращение Секретариата главы государства в Службу безопасности Украины.

«Ну, предъявили семь пунктов, там любовь к салу украинскому, любовь к украинскому борщу, что там еще может быть экзотического… Все это абсурд, не хочется комментировать, клянусь, потому что можно комментировать серьезные вещи, но комментировать абсурды – это просто становиться соучастником абсурда», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы по признакам государственной измены и политической коррупции в действиях премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр отвергла обвинения Секретариата Президента в предательстве национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины “во вред национальным интересам государства”.

В тот же день исполняющий обязанности председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявил, что материалы, которые получила СБУ от Секретариата Президента, содержат семь достаточно серьезных позиций в сфере национальной безопасности.

Сегодня, 27 августа, начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что СБУ 22 августа послала в Кабинет Министров запрос о предоставлении информации и материалов по решениям и действиям членов правительства, которые могут создавать угрозу энергетической безопасности Украины.

Как отметили в СБУ, в случае установления признаков противоправных действий, которые могут угрожать государственной и экономической безопасности Украины, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру Украины.