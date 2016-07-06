В БПП рассказали, как Ляшко сорвал заседание глав фракций

Лидер фракции "Блока Петра Порошенко" Игорь Грынив убежден, что завтра Верховная Рада будет работать продуктивно. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам после встречи лидеров фракций с руководством парламента.

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Как отметил Грынив, фракция БПП заявила, что готова на компромиссы, в том числе и насчет тех требований, которые выдвинули фракции Радикальной партии и "Батькивщины".

По его словам, необходимо разблокировать работу парламента, чтобы принять законы, необходимые для финансирования армии, и законы, связанные с сотрудничеством между Украиной и МВФ, потому что "иначе начнется экономический коллапс".

Грынив отметил, что если фракция "БПП" заявила, что готова на компромиссы, лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко ответил, что они не готовы идти ни на какие компромиссы, и почти на первых минутах встречи покинул заседание.

По словам Грынива, фактически произошел срыв переговоров.

"Он просто на первой секунде разговора встал и пошел. То, что происходит, то идет борьба за власть и за будущие выборы", - считает председатель фракции "БПП".

По его словам, эти действия направлены на дестабилизацию ситуации, возмущение общества с тем, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы.

На вопрос журналистов, каким образом завтра может быть разблокирована трибуна ВР, будет использоваться сила, Грынив ответил: "Я не знаю, что такое силой разблокировать. Будем работать. Я знаю точно, что завтра надо голосовать, надо работать, потому что парламент выбрали люди, чтобы он принимал законы".

Грынив добавил, что заседание ВР завтра начнется с рассмотрения законопроектов, которые необходимы для увеличения финансирования армии.

По его словам, также необходимо принять решение насчет изменений в составе Совета НБУ, поскольку там до сих пор есть люди, которых уже нет в Украине, то есть "Клюев, Колесников".

Как сообщал УНИАН, сегодня фракции Радикальной партии и "Батькивщины", а также внефракционные народные депутаты, в очередной раз заблокировали трибуну и президиум парламента.

Лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что блокирование бессрочное - до решения вопроса о снижении тарифов на коммунальные услуги для населения.

Также депутаты требуют создать Временную следственную комиссию ВР по расследованию информации об оффшорах и коррупции высших должностных лиц государства, а также ВСК по обоснованности формирования коммунальных тарифов.

Кроме того, они настаивают на создании рабочей группы по разработке законопроектов, в частности, относительно пересчета цены на газ.

Из-за блокирования работы ВР председатель парламента Андрей Парубий заявил, что сегодня заседание не состоится, а завтра Верховная Рада продолжит работу в 10.00.

После встречи лидеров фракций и групп с участием руководства парламента сопредседатель депутатской группы "Партия "Видродження" Виталий Хомутынник заявил, что среди народных депутатов на данный момент нет консенсуса насчет завтрашней работы Верховной Рады.