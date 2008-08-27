Эстония разместила грузинские сайты на своих серверах

Эстония разместила на своих серверах три грузинских интернет-сайта, чтобы защитить их от возможных кибер-атак, сообщил эстонский государственный центр развития инфосистем.

В качестве гуманитарной помощи Грузии Эстония разместила на своих серверах сайты МИД Грузии, Национального банка и портала новостей Civil Georgia. Грузинские сайты также размещены и на серверах других стран мира, в частности, в Польше и Франции.

Эстония также направила в Грузию двух специалистов по инфобезопасности, в задачи которых входит помощь в налаживании работы сайтов грузинских государственных учреждений, чтобы обеспечить надежный доступ к ним зарубежных пользователей.

Газета.ру