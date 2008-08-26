Тимошенко отпразднует с шахтерами отдельно от Ющенко

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО будет праздновать День шахтера в Луганске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Блока Юлии Тимошенко, об этом на встрече с горняками шахты им. Космонавтов государственного предприятия «Ровенькиантрацит» сообщили народный депутат от БЮТ Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

В последнее время, по словам депутата, сложилось ошибочное мнение, что угольная отрасль Донбасса – это только Донецк. Однако, это далеко не так, отметила она.

«Неоднократно на встречах с шахтерскими коллективами ко мне обращались сами горняки, представители профсоюзных организаций с просьбой провести в этом году День шахтера именно в Луганской области. И их просьба будет выполнена. Необходимо учитывать, что в Луганской области сконцентрировано более 40% энергетического угля, который добывается в Украине», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Депутат заверила, что День шахтера Луганская область в этом году встретит на высшем уровне.

«Пять лет луганские шахтеры ездили на чествование на профессиональный праздник в Донецк. Пять лет на государственном уровне никто не уделял надлежащего внимания луганским горнякам. В этом году справедливость будет восстановлена. Я прошу в этот день всех своих коллег отойти от политических войн и амбиций и достойно поздравить шахтеров», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что правительству Юлии ТИМОШЕНКО уже сегодня многое удалось изменить в углепроме – поднять цену угля, зарплаты горнякам и улучшить финансирование отрасли.