Отсутствие Тимошенко на параде не испортило Балоге настроение

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА резко негативно оценил неучастие премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в торжествах 24 августа на Майдане Незалежности в Киеве по случаю Дня Независимости Украины.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

По мнению В.БАЛОГИ, “вызывающе проигнорировав праздничные мероприятия, Ю.ТИМОШЕНКО бросила вызов всем украинцам, которые в этот светлый день отмечали 17-ю годовщину государственной независимости своей Отчизны. Таким демаршем она пыталась продемонстрировать свое пренебрежение, не желая стать на один уровень с десятками тысяч своих соотечественников, которые пришли на праздничную главную площадь страны. По сути, она отреклась от всех, кто с чувством единенья и гордости за свою Родину был свидетелем захватывающего действа на Майдане”.

При этом глава Секретариата Президента заметил, что “вместо этого премьер ограничилась приветственным телеобращением, что, однако, не может компенсировать разрыв, образовавшийся между ней и миллионами украинцев, которые в городах, поселках и селах отмечали День Независимости Украины. Такое вызывающее поведение Ю.ТИМОШЕНКО выразительно подтвердило, насколько далеко ее слова не соответствуют реальным делам”.

По мнению В.БАЛОГИ, «не было ни одной причины, которая могла бы помешать премьер-министру быть вместе с другими руководителями государства на Майдане. Государственным протоколом предусмотрено участие руководителя правительства на мероприятии такого значения, соответствующие приглашения ей были заблаговременно отосланы. Но Ю.ТИМОШЕНКО, очевидно, еще плохо различает, когда она является одним из многих политиков, а когда – должностным лицом высокого ранга, которое должно выполнять, в том числе, и представительские функции. Вероятно, ей неприятно участие в праздновании Дня Независимости Украины, но она должна придерживаться протокола. Впрочем, ее отсутствие не испортило собравшимся на Майдане праздничного настроения”, - сказал В.БАЛОГА.

В этой связи он обратил внимание, что Ю.ТИМОШЕНКО не в первый раз отказывается от торжеств общегосударственного масштаба. Например, она не присутствовала на праздновании 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси и Дня Государственного флага. В День Независимости она по непонятным причинам организовала автономное возложение цветов к памятникам выдающимся деятелям украинской истории.

«Возможно, таким способом премьер-министр хочет показать общественности какую-то свою особенную роль, но демонстрирует лишь мелочные эмоции, которые указывают на ее слабость как политика и государственного деятеля. В любом случае, не желаю Ю.ТИМОШЕНКО иметь таких соратников, которые готовы в угоду собственным амбициям сжечь остатки здравого смысла”, - отметил глава Секретариата Президента.