"Вы увидите другие фамилии": Луценко обещает в ближайшее время новые "газовые" дела

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в парламенте во время рассмотрения вопроса о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата от "Воля народа" Александра Онищенко.

"Это дело является лишь первым сигнальным делом против газовой мафии. Генеральной прокуратурой, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями - буквально в ближайшее время идет на второе подобное дело. И вы увидите другие фамилии, и обязательно в конце концов выйдем на тех, кто в "Укргаздобычи" разрешал существование этих преступных схем", - отметил Луценко.

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Напомним, 15 июня НАБУ передало в Генпрокуратуру представление для подготовки материалов о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Александра Онищенко.

Его подозревают в «создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча».

По предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. НАБУ уже задержало 11 подозреваемых по этому делу. Задержанным ранее 10 подозреваемым в причастности к данной схеме была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Суммарный размер залога составляет более 1 млрд грн.

Во вторник, 5 июля, Рада поддержала представление Луценко о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Онищенко.