Сытник: депутатскую неприкосновенность необходимо сузить до иммунитета судьи

Такое мнение высказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в интервью hromadske.ua, отмечают в пресс-службе НАБУ.

«Мне интересно будет понаблюдать за голосованием в ВР (по представлению ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест народного депутата Александра Онищенко - УНИАН). Депутаты декларируют себя как борцы с коррупцией. Вот и посмотрим, сколько из них реально проголосует, сколько «заболеет», сколько пойдет курить, когда этот вопрос будет рассматриваться», - цитирует Сытника его пресс-служба.

Он убежден, что депутатская неприкосновенность делает невозможным проведение полноценного расследования в случае совершения народным избранником преступления, ведь относительно него нельзя проводить оперативно-розыскные мероприятия и негласные следственные действия без разрешения Верховной Рады.

«Мне трудно понять целесообразность просьбы такого разрешения - мол, а можно мы будем проводить негласные следственные действия в отношении депутата Иванова? Мне кажется, что неприкосновенность депутата надо сузить то аналогичного иммунитета судьи. Он должен быть защищен во всем, что касается его политической деятельности, но не иметь возможность совершать любое, в том числе особо тяжкое преступление», - подчеркнул Сытник.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура направила в ВР представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержание и арест депутата Онищенко (группа «Воля народа»).

Его подозревают в создании преступной организации с целью завладения денежными средствами, полученными от реализации природного газа, добытого операторами совместной деятельности обществ по договорам о совместной деятельности с ОАО «Укргаздобыча».

Согласно предварительным данным, в результате разоблаченной газовой схемы государству был нанесен ущерб в размере 3 млрд грн. По делу задержали 12 подозреваемых.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что готов объявить о подозрении Онищенко и передать в суд обвинительный акт сразу после того, как Верховная Рада даст согласие на арест народного депутата.

Сегодня, 4 июля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что завтра, 5 июля, Верховная Рада начнет заседание с рассмотрения представления Генпрокуратуры о лишении депутата Онищенко неприкосновенности.