Чейни приедет в Украину, чтоб поговорить с Ющенко о НАТО
20:09, 25 августа 2008Политика
2006
Визит состоится в начале сентября
В начале сентября в Грузию прибудет с визитом Дик ЧЕЙНИ, вице-президент США. После встречи с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ он планирует посетить Украину, ориентировочно, 3-4 сентября. Об этом сообщает Корреспондент.netсо ссылкой на Reuters.
Кроме того, американский чиновник планирует встретиться с главами Азербайджана и Италии в своем турне, которое начнется 2 сентября.
Известно, что с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Д.ЧЕЙНИ будет говорить о скорейшем вступлении Украины в НАТО, вопрос которого активизировался после российско-грузинской войны.
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