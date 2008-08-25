Чейни приедет в Украину, чтоб поговорить с Ющенко о НАТО

В начале сентября в Грузию прибудет с визитом Дик ЧЕЙНИ, вице-президент США. После встречи с президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ он планирует посетить Украину, ориентировочно, 3-4 сентября. Об этом сообщает Корреспондент.netсо ссылкой на Reuters.

Кроме того, американский чиновник планирует встретиться с главами Азербайджана и Италии в своем турне, которое начнется 2 сентября.

Известно, что с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО Д.ЧЕЙНИ будет говорить о скорейшем вступлении Украины в НАТО, вопрос которого активизировался после российско-грузинской войны.