Интерпол возобновил розыск Иванющенко с целью ареста и экстрадиции в Украину – Аваков

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook. «Иванющенко вновь в розыске Интерпола с пометкой розыск и арест с дальнейшей экстрадицией в Украину (красная карточка)», - заявил министр.

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«Напомню - ранее, манипулируя судебными решениями судей с сомнительной репутацией, адвокатам удалось изменить статус Иванющенко. Но усилиями Генпрокуратуры и Нацполиции по обновленному судебному решению "юра енакиевский" вновь получил статус, зафиксированный на основе представления украинского бюро Интерпола - розыск и арест», - добавил Аваков.

Как сообщал УНИАН, Иванющенко входит в число лиц, в отношении которых Европейский Союз ввел санкции. В марте 2016 года Евросоюз продлил на год санкции в отношении Януковича и его соратников.

По данным ГПУ, в отношении Иванющенко открыто несколько уголовных производств.

3 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генпрокуратура выдала постановление о розыске Иванющенко.

7 июня народный депутат от «БПП» Сергей Лещенко заявил, что статус Иванющенко в базе Интерпола изменен с «ареста с целью экстрадиции» на «установление места нахождения».

По его словам, это означает, что Иванющенко может свободно пересекать границу любой страны Европы, но не будет там арестован или задержан для того, чтобы его доставили под стражей в суд для экстрадиции в Украину.

По данным депутата, Иванющенко сняли с международного розыска на основании того, что Днепровский районный суд Киева "вопреки любым правилам" закрыл его дело.

По мнению Лещенко, изменение статуса Иванющенко в базе Интерпола произошло вследствие заговора на самом высоком государственном уровне.