В Минобороны назвали спекуляциями заявления Черновол о фирмах Иванющенко

17:08, 18 мая 2016
Общество
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В Министерстве обороны Украины назвали спекуляциями заявления отдельных депутатов о связи нынешних поставщиков продовольствия для армии с экс-нардепом Юрием Иванющенко. 

Татьяна Чорновол / Фото УНИАН

В министерстве также опровергают высказывания политиков о сверхприбыли, которую могут приносить поставки продуктов для армии или организация процесса кормления военнослужащих, заявил директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины полковник Владимир Гулевич в ходе брифинга в Минобороны. 

По его словам, оборонное ведомство совместно с правоохранителями проводит постоянную работу по выявлению компаний, собственники которых связаны с режимом Януковича или гражданами Российской Федерации.

"Я думаю, что это спекуляции. Потому что, о каких неправомерных доходах может идти речь, когда мы на 374 млн грн сэкономили средства в этом году. То есть доходы этих фирм на 374 млн грн снизились. И там реальные доходы, которые они получают, не превышают 10-12%. Это абсолютно логично для бизнеса. Что касается фирм, связанных с Иванющенко или с кем-то еще – на сегодня, насколько мне известно, мы проводим работу, в том числе и с силовыми структурами, фирм, конечными бенефициарами являются граждане России – у нас нет", - заявил Гулевич. 

Он подчеркнул, что большинство компаний, которые обеспечивают питанием военнослужащих, работают уже не первый год, и этот опыт помогает им оказывать услуги качественно. При этом с марта число компаний, с которыми сотрудничает Минобороны, увеличилось до пяти, поэтому  заявления политиков о существовании какой-то "монополии"  в этой сфере являются необоснованными.

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"Эти фирмы работают много лет. Работали и до Януковича, и при Януковиче. Для нас, в принципе, нет никакой разницы, потому что фирмы работают, имеют огромный опыт, персонал оборудование и средства, чтобы эти услуги оказывать. Да и система Prozorro не дает возможности чиновникам самим  выбирать – есть закон, есть конкурс. Победителя мы обязаны вызвать на переговоры, и если он полностью соответствует условиям, то мы обязаны заключить контракт", - пояснил Гулевич.

Глава Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны подчеркнул, что ведомство ведет постоянную работу по улучшения качества питания военнослужащих. И нет никаких оснований, заявлять, что одна компания кормит лучше, а другая хуже – требования ко всем предприятиям, выигравшим тендеры одинаковые.

"Сейчас действительно повышается качество за счет того, что мы постоянно работаем с фирмами, постоянно проверяем, собираем на совещания, выставляем все новые и новые требования для улучшения питания", - отметил полковник.

Как сообщалось, в марте Министерство обороны провело тендер на оказание услуг продовольственного обеспечения военнослужащих на общую сумму 2,314 млрд грн. В результате торгов были заключены контракты с пятью компаниями. Процедуры закупки были проведены с применением электронного отбора участников, проходившего в Системе электронных государственных закупок Prozorro.

Народный депутат Татьяна Черновол заявила, что оказывать услуги по кормлению военнослужащих продолжают компании "из пула Иванющенко". По ее словам, они получают на этом бизнесе сверхдоходы. 

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