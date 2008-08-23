Медведев написал Ющенко, чего он желает народу Украины

В адрес Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО поступают поздравления по случаю 17-й годовщины Независимости Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, в поздравлении Президента США Джорджа БУША, в частности, сказано, что «за последние годы Украина достигла поражающего прогресса и продолжает укреплять демократические институты и верховенство права». Дж.БУШ передал «от имени всех американцев самые теплые пожелания процветания и мира всему украинскому народу».

В поздравлении Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА отмечено, что «наши государства объединяют многовековые духовно-культурные и исторические связи». Он пожелал народу Украины «стабильности, благополучия и процветания».

Президент ФРГ Горст КЬОЛЕР в своем поздравлении пожелал украинскому народу «процветающего будущего в мире и свободе», подчеркнув, что «Германия и в дальнейшем будет активно поддерживать Украину в осуществлении ее реформ».

Свои поздравления по случаю Дня Независимости также направили Федеральный президент Австрии Хайнц ФИШЕР, Король Бельгии АЛЬБЕР, Президент Индии Пратибха ПАТИЛ, Президент Ливана Мишель СУЛЕЙМАН, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Венгрии Ласло ШОЙОМ, Президент Хорватии Степан МЕСИЧ, Президент Узбекистана Ислам КАРИМОВ, Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН, Президент Македонии Бранко ЦРВЕНКОВСКИ, генерал-губернатор Австралии Майкл ДЖЕФРИ, Президент Чехии Вацлав КЛАУС, Президент Турции Абдулах ГЮЛЬ.

В.ЮЩЕНКО также поздравили Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, народные депутаты Украины, руководители органов центральной и местной властей, учреждений, предприятий и организаций, представители общественных и политических организаций, деловых кругов, религиозных общин и отдельные граждане.