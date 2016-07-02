Савченко о деле "Бати": участников АТО не могут судить обычные суды за действия во время войны
Участников АТО не могут судить обычные суды за действия во время войны.
Об этом сказала народный депутат Украины Надежда Савченко (фракция «Батькивщина») в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" с Натальей Влащенко на канале «112», комментируя ситуацию с судебным разбирательством дела бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита ("Бати").
Отвечая на вопрос был ли ее командиром Лихолит, она отметила, что «командир у меня был и оставался тот, который командовал авиабригадой города Броды». «Я не была официально легально переведена в батальон «Айдар», а я находилась там во время своего отпуска в качестве добровольца. Поэтому ни полковник Мельничук, ни Валентин Лихолит не были моими официальными командирами», - подчеркнула она.
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Савченко добавила, что «то, что сейчас происходит не только с Валентином Лихолитом, а то, что сейчас происходит в Украине с судебными системами именно по делам АТО и участникам АТО, это уже носит, как вы видите, блоковое основание, и это нельзя решить по каждому отдельному суду, по каждому отдельному человеку в ручном режиме». По ее словам, эти вопросы необходимо решать через изменения в законодательство. «Я еще не знаю насколько это будет действенным, но я понимаю, что некоторые дела так как меня в России судили уголовным судом - такого быть не может. Желательно, конечно, чтобы это был спецсуд, военный трибунал, потому, что нельзя рассматривать дела, которые происходили где-то в зоне АТО... в уголовных судах», - отметила Савченко. Она отметила, что во время войны, в частности, все машины, которые нужны для защиты страны «армия может забрать». «Такое практиковалось и практикуется в каждой войне», - добавила Савченко. Она отметила, что обычные суды не могут рассматривать такие вопросы, потому что здесь речь идет о трактовке понятия или это кража транспорта, или использования его для обороны Украины.
Савченко отметила, что ищет решения этих вопросов путем внесения изменений в законодательство Украины.