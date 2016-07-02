Савченко о деле "Бати": участников АТО не могут судить обычные суды за действия во время войны

Об этом сказала народный депутат Украины Надежда Савченко (фракция «Батькивщина») в эфире ток-шоу "Люди. Hard Talk. LIVE" с Натальей Влащенко на канале «112», комментируя ситуацию с судебным разбирательством дела бывшего начальника штаба батальона «Айдар» Валентина Лихолита ("Бати").

Отвечая на вопрос был ли ее командиром Лихолит, она отметила, что «командир у меня был и оставался тот, который командовал авиабригадой города Броды». «Я не была официально легально переведена в батальон «Айдар», а я находилась там во время своего отпуска в качестве добровольца. Поэтому ни полковник Мельничук, ни Валентин Лихолит не были моими официальными командирами», - подчеркнула она.

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Савченко добавила, что «то, что сейчас происходит не только с Валентином Лихолитом, а то, что сейчас происходит в Украине с судебными системами именно по делам АТО и участникам АТО, это уже носит, как вы видите, блоковое основание, и это нельзя решить по каждому отдельному суду, по каждому отдельному человеку в ручном режиме». По ее словам, эти вопросы необходимо решать через изменения в законодательство. «Я еще не знаю насколько это будет действенным, но я понимаю, что некоторые дела так как меня в России судили уголовным судом - такого быть не может. Желательно, конечно, чтобы это был спецсуд, военный трибунал, потому, что нельзя рассматривать дела, которые происходили где-то в зоне АТО... в уголовных судах», - отметила Савченко. Она отметила, что во время войны, в частности, все машины, которые нужны для защиты страны «армия может забрать». «Такое практиковалось и практикуется в каждой войне», - добавила Савченко. Она отметила, что обычные суды не могут рассматривать такие вопросы, потому что здесь речь идет о трактовке понятия или это кража транспорта, или использования его для обороны Украины.

Савченко отметила, что ищет решения этих вопросов путем внесения изменений в законодательство Украины.