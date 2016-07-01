В аннексированном Крыму чиновников накажут за срыв курортного сезона

Пресс-служба подконтрольного Кремлю парламента сообщила, что на заседании комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму обсуждалось неудовлетворительное состояние крымских пляжей, передает РБК-Украина.

Константинов поручил сделать мониторинг крымских пляжей на готовность к курортному сезону и подготовить список глав местных администраций, причастных к его срыву.

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"Председатель парламента" Крыма предоставил местным чиновникам 2 недели для наведения порядков на пляжах.

В случае невыполнения поручений, Константинов пообещал принять "жесткие меры вплоть до кадровых перестановок".

Как сообщал УНИАН, 29 июня в Государственной пограничной службе Украины заявили, что информация пророссийских СМИ о нашествии отдыхающих во временно оккупированный Крым не соответствует действительности. В июне 2016 года административную границу пересекли около 180 тыс. граждан, что на 60 тысяч меньше, чем за такой же период в 2015 году. Также уменьшился почти в два раза поток транспортных средств – 32 тыс. в 2016 году против 62 тыс. в 2015 году.