В ГПСУ опровергли информацию о растущем потоке отдыхающих в аннексированный Крым

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Отмечается, что в июне 2016 года административную границу пересекли около 180 тыс. граждан, что на 60 тысяч меньше, чем за такой же период в 2015 году. Также уменьшился почти в два раза поток транспортных средств – 32 тыс. в 2016 году против 62 тыс. в 2015 году.

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"То есть информация о якобы нашествии отдыхающих с материковой Украины во временно оккупированный Крым, периодически распространяемая пророссийскими СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнули в ГПСУ.

Одновременно в ведомстве пояснили, что причиной периодического скопления автотранспорта в КПВВ является, прежде всего, действия оккупационной власти в Крыму. Там нередко прекращают пропускные операции или оформляют очень медленно, тем самым искусственно создавая очереди.

В свою очередь ГПСУ на всех контрольных пунктах на административной границе с временно оккупированным Крымом, а именно: "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" создала дополнительные рабочие места и увеличила количество пограничных нарядов для комфортного и безопасного пропуска граждан в обоих направлениях.