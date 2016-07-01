У Лаврова отреагировали на продление санкций ЕС против России

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.

"Очередное продление Евросоюзом нелегитимных с точки зрения международного права антироссийских секторальных экономических санкций до 31 января 2017 г. воспринимаем как продолжение недальновидной политики Брюсселя", - говорится в сообщении.

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В МИД РФ также посчитали "абсурдной увязку данных дискриминационных мер в отношении России, не являющейся стороной внутриукраинского конфликта, с выполнением ею Минских соглашений".

В заявлении также подчеркнули, что "ожидать изменения нашего внешнеполитического курса из-за санкций – как минимум недальновидно".

Кроме того, в МИД РФ увидели "позитивный эффект" от санкций для российской экономики.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз утвердил принятое ранее решение еще на полгода продлить экономические санкции против России, введенные из-за ее действий в Украине.