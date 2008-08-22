Янукович вместо парада пойдет в церковь

Председатель фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Виктор ЯНУКОВИЧ не будет принимать участия в общегосударственных мероприятиях по празднованию 17-й годовщины Независимости Украины 24 августа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).

По ее словам, в этот день В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие только в праздничном богослужении, которое начнется о 10.00 в Киево-Печерской лавре.

“Участия в других общегосударственных мероприятиях по празднованию Дня Независимости В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать”, - сказала А.ГЕРМАН.