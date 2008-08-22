Янукович вместо парада пойдет в церковь
14:40, 22 августа 2008Политика
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О планах лидера ПР сообщила Герман
|Анна Герман
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам народный депутат Анна ГЕРМАН (фракция Партии регионов).
По ее словам, в этот день В.ЯНУКОВИЧ планирует принять участие только в праздничном богослужении, которое начнется о 10.00 в Киево-Печерской лавре.
“Участия в других общегосударственных мероприятиях по празднованию Дня Независимости В.ЯНУКОВИЧ не будет принимать”, - сказала А.ГЕРМАН.
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