Луценко едет в США - проследит за выдвижением кандидата в президенты
13:28, 22 августа 2008Политика
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Обещал быть на связи
Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО намерен уйти на неделю в отпуск и посетить США по приглашению Демократической партии, которая на своем съезде будет выдвигать кандидата в президенты государства.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.
В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, несмотря на это, он «будет на телефонной связи».
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