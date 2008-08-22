Луценко едет в США - проследит за выдвижением кандидата в президенты

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО намерен уйти на неделю в отпуск и посетить США по приглашению Демократической партии, которая на своем съезде будет выдвигать кандидата в президенты государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что, несмотря на это, он «будет на телефонной связи».