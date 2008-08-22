Кабмин разрешит ввозить в Украину "металлолом на колесах"?

Правительственный комитет по вопросам экономической политики одобрил постановление Кабинета Министров Украины «О признании утравшими силу постановлений Кабинета Министров Украины по вопросам ввоза транспортных средств на территорию Украины», которым предусматривается отменить запрет на ввоз автобусов, грузовых и легковых автомобилей, которым на момент ввоза или эксплуатации больше восьми лет.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА, под председательством которого прошло заседание правительственного комитета.

В сообщении отмечается, что такие изменения вводятся с целью адаптации украинского законодательства к требованиям Всемирной торговой организации.

Напомним, что на сегодня запрещен ввоз в Украину транспортных средств, которым больше восьми лет.