МИД советует Москве посмотреть на НАТО и успокоиться

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ заявляет, что Украина в своих действиях безусловно соблюдает положения базовых соглашений по вопросам Черноморского флота РФ и надеется на аналогичные действия со стороны России, а также призывает российскую сторону не нагнетать ситуацию вокруг действий Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом он сказал во время встречи со временным поверенным по делам РФ в Украине Всеволодом ЛОСКУТОВЫМ 21 августа, комментируя последние заявления министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА.

„Безосновательные и невзвешенные комментарии российской стороны относительно последних решений Украины о порядке пересечения государственной границы Украины воинскими подразделениями ЧФ РФ, который находится на территории Украины, не будут способствовать сбалансированному решению проблемы передвижения Черноморского флота по территории Украины", – заявил К.ЕЛИСЕЕВ.

Он отметил, что принятые украинской стороной решения и введение разрешительного порядка пересечения силами ЧФ РФ границы Украины полностью отвечают требованиям статьи 15 Соглашения о статусе и условиях пребывания ЧФ РФ на территории Украины от 1997 года и являются цивилизованной международной практикой.

Даже союзники по НАТО, по словам К.ЕЛИСЕЕВА, применяют разрешительный порядок передвижения военных кораблей и судов при пересечении государственных границ.

В этой связи заместитель министра призвал российскую сторону не нагнетать ситуацию вокруг действий Украины, которые являются правомерными, и напомнил, что разрешительный характер пересечения силами ЧФ РФ границы Украины был введен еще в 1999 году соответствующим постановлением Кабмина. Таким образом, последними указами Президента Украины только возобновлен и несколько усовершенствован прежний механизм пересечения ЧФ РФ государственной границы Украины.