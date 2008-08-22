Тимошенко: тяжело, безгранично тяжело

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что позитивное голосование по проекту изменений в государственный бюджет, предложенный правительством, позволит направить в 2008 году на строительство дорог 24,3 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на торжественном митинге в честь открытия автодороги государственного значения «Харьков-Червоноград-Перещепино» в Харьковской области.

При этом премьер отметила, что эти средства в пять раз превышают показатели прошлогоднего бюджета.

«Я хочу заверить вас, что с этим парламентом мы справимся. Там тяжело, безгранично тяжело. Там каждый шаг, который ты делаешь, ты делаешь через тернии, еще не известно, к звездам или нет. Потому что каждое голосование дается очень тяжело», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, отметив при этом, что это является следствием политической конкуренции.

В тоже время она выразила уверенность в том, что голосование по изменениям в бюджет будет позитивным.

«Но я думаю, что мы все преграды преодолеем и сделаем так, что эти деньги пойдут на строительство дорог в Украине», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.