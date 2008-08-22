У Ющенко дают Тимошенко последний шанс

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ заявляет, что лоббирование правительством существующей схемы транзита российской нефти к Черному морю (по нефтепроводу «Одесса-Броды» в реверсном направлении) противоречит национальным интересам. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины, со ссылкой на Б.СОКОЛОВСКОГО.

«Лоббирование высокопоставленными правительственными чиновниками нынешней схемы транзита российской нефти к Черному морю противоречит украинским национальным интересам», – сказал он.

По его словам, в вопросе выполнения Указа Президента Украины от 22 мая с.г. относительно обеспечения работы нефтепровода «Одесса-Броды» в проектном («аверсном») направлении сняты последние искусственные преграды.

Создана отмеченным Указом Президента Украины Межведомственная рабочая группа, с целью избежания в дальнейшем препятствий и необоснованных обвинений со стороны руководства Кабинета Министров Украины, на выполнение Решения СНБО Украины от 28 июля этого года дополнительно проработала вопрос привлечения к проекту украинской компании ОАО «Укрнафта» - вместо иностранной компании, которую раньше планировали привлечь в качестве финансового гаранта основные заказчики: западноукраинские нефтеперерабатывающие заводы – НПК «Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья».

«Ввиду исключительной важности и актуальности быстрейшего перевода нефтепровода «Одесса-Броды» в проектное направление работы, любое промедление с выполнением упомянутого Указа Президента Украины угрожает потерями для национальной безопасности и экономики нашего государства. Поэтому Рабочая группа вынуждена считаться даже с необоснованными и неконструктивными действиями скрытых и открытых оппонентов «аверса», которые пытаются перечеркнуть перспективы усиления энергетической, а следовательно - национальной безопасности Украины», - отметил Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он напомнил, что в рамках работы Межведомственной рабочей группы относительно обеспечения аверсного использования нефтепровода по состоянию на 14 июля с.г. предварительно были согласованы проекты договоров о поставках каспийской нефти в объеме 8,25 млн. тонн в год на два украинские НПЗ (НПК «Галичина» и «Нефтехимик Прикарпатья») и на границу Украины с Венгрией и Словакией по принципу «качай или плати».

По его словам, это способствовало бы обеспечению сырьем упомянутых НПЗ, демонополизации импорта нефти в Украину и страны ЕС, а следовательно – снижению цен на нефтепродукты на украинском рынке и увеличению поступлений в украинский бюджет.

Однако 16 июля с.г. неожиданно премьер-министр Украины личным поручением запретила украинскому государственному оператору - компании «Укртранснафта» - принимать участие в переговорах о поставках в Украину и транзит через нашу территорию нефти нефтепроводом «Одесса-Броды».

Кроме того, как выяснилось, Кабинет Министров Украины до этого времени не проработал с российской стороной вопрос о реализации более выгодного для Украины маршрута транспортировки нефти в обход нефтепровода «Одесса-Броды»: вместо «Мичуринск-Мозирь-Броды-Одесса» на технически готовый и экономически привлекательный «Мичуринск-Ахтырка-Кременчуг-Одесса».

«В соответствии с упомянутым решением СНБО Украины от 28 июля с.г., введенного в действие Указом Президента Украины от 15 августа №716, в вопросе перехода к проектному направлению использования «Одесса-Броды» точка должна быть поставленная до 1 сентября с.г.», – добавил он.

Также он отметил, что следовательно руководство правительства, принимая или не принимая упомянутые решения на протяжении ближайшей недели, имеет шанс однозначно показать, что в сфере энергобезопасности оно руководствуется национальными интересами Украины, или же какими-то другими интересами.

Напомним, что еще в начале января т.г. руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обратилось с официальным письмом к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО и председателю Правления НАК "Нафтогаз Украины" Олегу ДУБИНЕ с просьбой принять решение об "аверсном" функционировании нефтепровода "Одесса-Броды". В частности, руководители НПЗ отмечали, что получили коммерческие предложения о поставках легкой каспийской нефти для переработки на заводах общим объемом не менее 5 млн. тонн в год. При этом отмечено, что предприятия имеют технические возможности для приема и переработки этого объема нефти.

22 мая Президент В.ЮЩЕНКО своим Указом создал Межведомственную рабочую группу и поручил ей разработать и подать в недельный срок план мероприятий по переводу с 2008 года нефтепровода «Одесса-Броды» в режим работы по проектному направлению (из Одессы в Броды) с сохранением при этом уровня доходов от его использования.

По мнению премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, является коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

После этого заявления руководство ОАО "НПК "Галичина" и ОАО "Нефтехимик Прикарпатья" обвинили Кабинет министров Украины в бездействии по принятию решения об "аверсном" функционировании "Одесса-Броды".

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснафта» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.

В 2007 году по трубопроводу "Одесса-Броды" в реверсном режиме прокачано 9,056 млн. тонн нефти, в 2006 г. - 3,418 млн. тонн, в 2005 г. - 5,754 млн. тонн, в 2004 г. - 1,048 млн. тонн.

Всего за время работы реверсного маршрута, по состоянию на 31 декабря 2007 года, прокачано 19,276 млн. тонн сырья, а Украина получила в виде платежей за транзит и портовых сборов 205,4 млн. долларов.