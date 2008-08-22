Россия угрожает Украине остановкой товарного сообщения

Российская железная дорога грозит Украине прекращением перевозки товаров, если та и в дальнейшем будет использовать российские грузовые вагоны без разрешения, передает Немецкая волнасо ссылкой на «Рейтер».

Как сообщило в четверг руководство РЖД, использование вагонов срывает поставки угля в украинские порты. Урегулировать проблему российские железнодорожники предлагают таким образом, чтобы в ближайшие шесть месяцев загружать вагоны на обратном пути в Россию.