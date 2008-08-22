Россия угрожает Украине остановкой товарного сообщения
09:32, 22 августа 2008Политика
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Предлагают урегулировать проблему
Российская железная дорога грозит Украине прекращением перевозки товаров, если та и в дальнейшем будет использовать российские грузовые вагоны без разрешения, передает Немецкая волнасо ссылкой на «Рейтер».
Как сообщило в четверг руководство РЖД, использование вагонов срывает поставки угля в украинские порты. Урегулировать проблему российские железнодорожники предлагают таким образом, чтобы в ближайшие шесть месяцев загружать вагоны на обратном пути в Россию.
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