«Студенческое братство» против возвращения кораблей ЧФ России

Всеукраинская молодежная общественная организация «Студенческое братство» завтра в 10 часов утра на берегу Севастопольской бухты проведет акцию протеста против возвращения в Севастополь кораблей Черноморского флота РФ после их участия в операции в Грузии.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель этой организации Олег ЯЦЕНКО.

По информации лидера „Студенческого братства”, при участии студентов из разных регионов Украины, в частности Севастополя, Симферополя, Одессы, Киева и Луганска, будет установлен студенческий палаточный лагерь с плакатами, в которых будет содержаться призыв не пускать в Украину те корабли, которые принимали участие в войне с Грузией.

„Если корабли ЧФ РФ зайдут в Севастопольскую бухту, активисты «Студенческого братства» приблизятся к ним на судне и проведут просветительскую акцию-учебу об основах законодательства Украины и предупредят об уголовной ответственности за их нарушение”, - сообщил О.ЯЦЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 22 августа ожидается возвращение в Севастополь кораблей ЧФ РФ, которые принимали участие в блокаде грузинского побережья.