Глава СБУ хочет перевести материалы о Голодоморе на 5 языков и русский
И передать ООН
Все рассекреченные архивные материалы о Голодоморе в Украине в 1932-33 годах должна быть переведены на официальные языки ООН и переданы в эту организацию для изучения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая перед участниками ІХ Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве.
Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это будет способствовать более глубокому и настоящему осознанию Объединенными Нациями того, что сталинский режим проводил против украинского народа политику геноцида.
«Мы убеждены, что сталинский коммунистический режим пытался уничтожить украинскую нацию», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
***Официальными языками ООН признаны английский, французский, испанский, русский, арабский и китайский.