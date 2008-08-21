Глава СБУ хочет перевести материалы о Голодоморе на 5 языков и русский

Все рассекреченные архивные материалы о Голодоморе в Украине в 1932-33 годах должна быть переведены на официальные языки ООН и переданы в эту организацию для изучения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, выступая перед участниками ІХ Всемирного конгресса украинцев сегодня в Киеве.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, это будет способствовать более глубокому и настоящему осознанию Объединенными Нациями того, что сталинский режим проводил против украинского народа политику геноцида.

«Мы убеждены, что сталинский коммунистический режим пытался уничтожить украинскую нацию», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

***Официальными языками ООН признаны английский, французский, испанский, русский, арабский и китайский.