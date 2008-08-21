Гавриш жалуется, что Кабмин Тимошенко выполнил всего 15% решений СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ констатирует самый низкий уровень выполнения нынешним правительством решений СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Он сообщил, что на сегодняшний день на контроле в СНБО находится 611 вопросов, которые не решены правительством. По словам С.ГАВРИША, это составляет 30% всех принятых решений. «То есть уровень выполнения решений СНБО правительством очень низкий», - сказал С.ГАВРИШ. При этом он подчеркнул, что за этот год действующее правительство выполнило еще меньше, а именно: всего 15% решений СНБО.

«Мы имеем сложную ситуацию в отношениях с правительством», - сказал С.ГАВРИШ и добавил, что сейчас уровень выполнения решений СНБО нынешним правительством является самым низким среди всех правительств, которые были в Украине.

С.ГАВРИШ отметил, что 24 решения СНБО не просто не выполнены правительством, но их невыполнение несет угрозу национальной безопасности Украины. В качестве примера он привел невыполнение правительством решения СНБО о создании стратегического резерва нефти и нефтепродуктов, которого нет до сих пор.

Отдельно С.ГАВРИШ отметил два актуальных решения Совета, которые не были выполнены Кабмином. Первое из них - это решение от 13 августа этого года о пребывании Черноморского флота России на территории Украины. С.ГАВРИШ утверждает, что 25 июня правительство приняло необходимые решения по этому вопросу, однако их введение в действие было отложено до возвращения премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО из России, куда она ездила с официальным визитом.

С.ГАВРИШ подчеркнул, что по возвращении премьера правительство вновь приняло соответствующие решения, но они до сих пор не подписаны премьером. Он заявил, что вследствие этого, в результате неопределенности правительства, возникла угроза национальной безопасности Украины. Он добавил, что правительство до сих пор не обеспечило выполнение этих решений СНБО.

Еще одним проблемным вопросом остается невыполнение правительством решения СНБО от 21 марта относительно информационной безопасности. Заместитель секретаря СНБО подчеркнул, что из 23-х задач, определенных тогда для правительства, выполнено только одно. В частности, С.ГАВРИШ подчеркнул, что не было выполнено решение СНБО о создании государственной сети оповещения населения во время чрезвычайных положений.

«Скажите, пожалуйста, если бы это решение было выполнено, имели ли бы мы такие тяжелые последствия наводнения в Западной Украине?», - спрашивает С.ГАВРИШ.

С.ГАВРИШ отметил, что анализ работы СНБО и выполнение его решений правительством показывает, что достаточно часто правительство не только не выполняет решений, но и принимает совершенно другие, как, например, в ситуации с компанией Vanco Prуckerchenska Ltd.

При этом, по словам С.ГАВРИША, премьер-министр принимает участие в подавляющем большинстве заседаний СНБО и не возражает против принятия предложенных решений Совета.

Как результат С.ГАВРИШ отметил, что необходимо найти новый механизм координации отношений СНБО с правительством. Он подчеркнул, что правительство несет прямую политическую ответственность за невыполнение решений СНБО.

В связи с этим С.ГАВРИШ призывает Кабмин провести специальное заседание, на котором проанализировать причины невыполнения решений СНБО.

С.ГАВРИШ подчеркнул, что правительство должно самостоятельно разобраться и, возможно, принять решение об ответственности отдельных должностных лиц за невыполнение решений.