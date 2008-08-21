Балога хочет записать заявление Тимошенко в учебники

Руководитель Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО должна открыто заявить о своих президентских амбициях.

Об этом идет речь в комментарии В.БАЛОГИ, обнародованном пресс-службой Президента Украины.

По его словам, вчерашнее заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно выдвижения единого кандидата от демократической коалиции на будущих президентских выборах «стоит записать в учебники по политологии как хрестоматийный образец циничного лукавства».

По мнению главы Секретариата, Ю.ТИМОШЕНКО стремится создать иллюзию того, что ее личные амбиции подчинены интересам страны и задачам демократического развития. «Однако в действительности ее планы построены исключительно на стремлении получить наивысшую должность в государстве. В этом нет ничего непонятного или чрезвычайного, но о таких намерениях нужно говорить честно и открыто», - заметил В.БАЛОГА.

По его словам, ранее Ю.ТИМОШЕНКО неоднократно публично говорила о том, что будет самостоятельно претендовать на президентский пост на следующих выборах. Послания такого же содержания нередко звучали и из лагеря ее сторонников. В конечном счете, слова о «едином кандидате» она сказала всего лишь через пару часов после того, как на пресс-конференции расценила последние обвинения в ее адрес со стороны Секретариата Президента как попытку убрать ее с президентской гонки. Следовательно, даже этот эпизод одного дня свидетельствует о том, что тезис о едином кандидате от демократических сил - это всего лишь «глянцевая суперобложка для реальных намерений премьера».

«Ю.ТИМОШЕНКО стоило бы объяснить общественности, в частности мировому украинству, во время своих последних визитов в Москву она беспокоилась о поддержке со стороны российских политико-финансовых кругов ее лично или единого кандидата от демсил? Или когда она упрямо отказывалась подписывать правительственные постановления относительно режима пребывания Черноморского флота на украинской территории, то действовала в интересах единого кандидата или работала в угоду своим российским партнерам? Уверен, что прямых ответов на эти вопросы лидер БЮТ всячески будет избегать», - сказал глава Секретариата Президента.

По его словам, не выдерживает никакой критики тезис Ю.ТИМОШЕНКО о сохранении единства коалиции. Ведь именно БЮТ своими действиями на протяжении минувшей сессии Верховной Рады разрушал это единство: общими голосованиями с коммунистами, согласованным с Партией регионов проектом изменений к Конституции, неоднократным блокированием парламентской трибуны, сознательным невыполнением коалиционного соглашения, напомнил В.БАЛОГА.

«Конечно, Ю.ТИМОШЕНКО продолжает играть удобную для нее роль поборника демократических ценностей. Однако в этом амплуа она чем дальше становится все более неубедительной, поскольку ее реальные шаги уже давно разошлись с декларациями. Внутри страны доверие к заявлениям премьера тает, как весенний снег, поэтому она и обратилась с очередным набором красивостей на тему демократии к зарубежным украинцам. Думаю, этот экспортный вариант неправды не дошел до адресата», - сказал В.БАЛОГА.

Как сообщал УНИАН, 20 августа на открытии ІХ Конгресса Всемирного конгресса украинцев в Киеве премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что ее личные амбиции не помешают выдвижению единого кандидата от демократической коалиции на президентских выборах. Премьер заверила в своей преданности коалиции „душой, сердцем”. Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что сделает все от нее зависящее для сохранения демократического курса государства.