Луценко просит не ссориться с такими государствами "как Россия, Европа"

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО исключает повторение в Украине событий по “грузинскому сценарию”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Харькове, отвечая на вопрос журналистов.

«Я не допускаю того, что грузинский сценарий может быть воспроизведен в Украине, как заявляет кое-кто из политиков», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

«Украина едина в своем желании жить мирно и счастливо. Поэтому я призываю направлять все усилия именно на это… Нам нужно не втягиваться в конфликты, кто бы нас ни втягивал. И не ссориться с такими большими государствами как Россия, Европа», - отметил министр.

Вместе с тем Ю.ЛУЦЕНКО выразил уверенность, что сегодня в Украине не существует милитаристских движений, однако распространяется сепаратизм. Он уверен, что спецслужбам необходимо сконцентрировать внимание на распространении сепаратистских идей и радикально пресекать сепаратистские действия, в том числе, депортировать иностранцев и привлекать к ответственности граждан Украины за сепаратистские призывы и действия.

Говоря о своем отношении к событиям в Грузии, Ю.ЛУЦЕНКО отметил: «Как гражданин, как политик, я полностью поддерживаю принцип территориальной целостности, и Грузии в том числе. Тем не менее, я не могу никоим образом ни принять, ни оправдать применение оружия против мирных граждан в Цхинвали. Считаю аморальным ведение боевых действий – это очень опасный прецедент».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что для Украины является очень опасным прецедентом нынешнее пребывание российских войск на территории Грузии.

Вместе с тем министр выразил мнение, что США, учитывая события в Косово, не имеют права обсуждать ситуацию в Грузии, и Россия не может говорить «о гуманитарной помощи после Чечни».

В то же время он назвал деструктивными предложения некоторых украинских политиков «бряцать оружием, вооружать армию». «Я считаю это неправильным, тупиковым, и даже опасным для Украины», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.