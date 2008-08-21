Секретариат Ющенко передал СБУ доказательства "измены Тимошенко"

12:28, 21 августа 2008
Политика
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Информацию тщательно проверят

Службой безопасности Украины получены от Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины «во вред национальным интересам государства».

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, полученная информация будет тщательным образом проработана в соответствии с законом о Службе безопасности Украины.

СБУ официально обратилась с запросами к Кабмину, Службе внешней разведки и правоохранительных органов Украины по существу обращения Секретариата.

В случае установления признаков противоправных действий, которые могут угрожать государственной и экономической безопасности Украины, материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру (в соответствии со статьей 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины с учетом ст. 9 Закона Украины «О государственной службе»).

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение о поддержке кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Премьер-министр отвергла обвинение Секретариата Президента в измене национальных интересов.

20 августа заместитель генерального прокурора Татьяна КОРНЯКОВА сообщила УНИАН, что Генпрокуратура Украины еще не получала материалы от Секретариата Президента Украины что касается проверки действий Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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